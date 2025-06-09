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"تغيظ الأعداء".. مقتدى الصدر يدعو لمليونية لمبايعة علي بن أبي طالب في "عيد الغدير"

01:18 م الإثنين 09 يونيو 2025

مقتدى الصدر

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القاهرة- مصراوي:
دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أنصاره إلى تنظيم زيارة مليونية إلى مرقد الإمام علي بن أبي طالب في محافظة النجف، وذلك بالتزامن مع مناسبة عيد الغدير، الذي يحتفل به الشيعة في الثامن عشر من شهر ذي الحجة كل عام.
وقال الصدر في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مساء السبت، إن الزيارة تمثل "عهد وبيعة وولاء" لعلي بن أبي طالب، مشددًا على ضرورة أن "تغيظ الأعداء من المحتلين والمطبعين والفاسدين ومن نصب العداء لأهل البيت".

وأضاف أن "على المؤمنين والمؤمنات أن لا يقصّروا في زيارة مرقده الطاهر في يوم تنصيبه وليًا وخليفة"، داعيًا إلى أن تكون الزيارة "منظمة، موحّدة، مرفوعة الرايات الخضراء، وهادئة بلا هتافات سوى ذكر الله وأهل بيته".

وشدد الصدر على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية العراقية أثناء إحياء المناسبة، مؤكدًا أن "القوات الأمنية يجب أن تقوم بواجباتها كما عهدناها، وأوصيهم بعدم التقصير في إعلان الولاء لوليهم علي أمير المؤمنين".

وتحمل هذه الدعوة أبعادًا دينية وشعبية، كما تعكس استعراضًا سياسيًا لقوة التيار الصدري على الساحة العراقية، في ظل ما تشهده البلاد من تجاذبات داخلية وتوترات إقليمية.

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مقتدى الصدر علي بن أبي طالب عيد الغدير
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