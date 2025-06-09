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سان فرانسيسكو: اعتقال نحو 60 شخصًا خلال احتجاجات ضد مداهمات الهجرة

01:04 م الإثنين 09 يونيو 2025
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    احتجاجات
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    احتجاجات
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القاهرة- مصراوي:

قالت السلطات المحلية في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، إن نحو 60 شخصًا، بينهم قاصرون، جرى اعتقالهم بعد أن تحولت احتجاجات أمام مبنى خدمات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) إلى أعمال عنف، بحسب ما نقلته شبكة CNN عن شرطة المدينة.

وانطلقت المظاهرات، التي بدأت سلمية، بالقرب من شارعي سانسوم وواشنطن، احتجاجًا على مداهمات الوكالة الفيدرالية لترحيل المهاجرين في كاليفورنيا ومناطق أخرى من الولايات المتحدة.
وأكد شهود عيان لقناة KGO التابعة لـCNN، أن المتظاهرين عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بـ"استهداف الفئات الأكثر ضعفًا"، في إشارة إلى غير الموثقين.

لكن المشهد تصاعد لاحقًا إلى مواجهات مع الشرطة، التي انتشرت بعتاد مكافحة الشغب، بعد وقوع أعمال تخريب واعتداءات، بحسب بيان رسمي لإدارة شرطة سان فرانسيسكو، التي أعلنت في وقت لاحق أن التجمع بات "غير قانوني".

وأصيب ضابطان من الشرطة خلال المواجهات، نُقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أُلحقت أضرار بعدة مبانٍ ومركبة تابعة للشرطة في تقاطع شارعي ماركت وكيرني. كما عثرت الشرطة على سلاح ناري في موقع التجمع.

وبينما انفضّ معظم المحتجين مع تصاعد الإجراءات الأمنية، بقيت مجموعة صغيرة عند شارع مونتغمري، ورفضت الامتثال لأوامر الشرطة بالتفرق، ما أدى إلى مزيد من الاعتقالات.

وقالت الشرطة في بيانها: "للأفراد دائمًا حرية ممارسة حقوقهم التي يكفلها لهم التعديل الأول في سان فرانسيسكو، لكن العنف – وخاصة ضد ضباط الشرطة – لن يُقبل أبدًا".

وحتى الآن، لا تزال السلطات تُجري تحقيقاتها ولم تكشف عن تفاصيل إضافية.

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احتجاجات سان فرانسيسكو الولايات المتحدة الأمريكية
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