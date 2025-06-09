جريمة مروعة.. جندي أمريكي سابق يقتل بناته الثلاث في رحلة تخييم

القاهرة- مصراوي:

تواصل السلطات الأمريكية عمليات البحث المكثفة عن جندي سابق يُشتبه في ارتكابه جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها بناته الثلاث، خلال رحلة تخييم في منطقة جبلية نائية بولاية واشنطن.

وعُثر على جثث الفتيات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 5 و9 سنوات، في معسكر ناءٍ قرب مدينة ليفنوورث، ما أثار صدمة واسعة في المجتمع المحلي، ودفع بالسلطات إلى إطلاق عملية أمنية كبيرة، تشمل أكثر من 100 عنصر من جهات اتحادية ومحلية.

ويُشتبه بأن الأب، ترافيس كاليب ديكر (32 عامًا)، وهو جندي سابق خدم في الجيش الأمريكي لمدة ثماني سنوات، وشارك في مهام قتالية في أفغانستان، قد نفذ الجريمة ثم لاذ بالفرار.

وبسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة التي وقعت فيها الجريمة، تم إغلاق أجزاء واسعة من مسار "باسيفيك كريست تريل" الشهير، بينما تم إشراك الحرس الوطني في جهود البحث، مع استخدام طائرات مروحية وتقنيات مسح جوي حديثة.

وأظهرت وثائق قضائية أن الزوجة السابقة للمتهم كانت قد طالبت في وقت سابق بتعديل اتفاقية الحضانة، محذرة من تدهور حالته النفسية، إذ كان يعيش في شاحنته ويظهر علامات اضطراب نفسي شديد.

ورغم تقديم بلاغ بفقدان الطفلات، لم يتم تفعيل نظام الإنذار الوطني لاختطاف الأطفال (Amber Alert)، وهو ما أثار انتقادات حادة للسلطات، ومطالبات بمراجعة إجراءات التبليغ والتدخل السريع في حالات مشابهة.

فيما تجاوزت التبرعات التي جُمعت لدعم والدة الضحايا حاجز المليون دولار، ناشدت السلطات السكان المحليين توخي الحذر، مؤكدة أن ديكر يعتبر مسلحًا وخطيرًا. كما رُصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تساعد في تحديد موقعه أو تسهيل القبض عليه.

وتستمر عمليات البحث في مناطق جبلية معروفة بصعوبة التضاريس وبرودة الطقس، وسط تأكيد من الجهات الأمنية على أن الجهود ستستمر حتى العثور على المشتبه به.