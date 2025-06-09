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أوكرانيا: روسيا أطلقت 479 طائرة مسيرة في أكبر هجوم ليلي بالمسيرات

12:41 م الإثنين 09 يونيو 2025

طائرات مسيرة

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كييف- (أ ب)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن روسيا أطلقت 479 طائرة مسيرة على أوكرانيا في أكبر هجوم ليلي بالطائرات المسيرة منذ بداية الحرب.

وقالت القوات الجوية إنه بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، أطلقت روسيا 20 صاروخا من طرازات مختلفة على مناطق متفرقة في أوكرانيا.

وتبدأ الهجمات عادة في وقت متأخر من المساء وتنتهي في الصباح، لأن الطائرات المسيرة يصعب رصدها في الظلام.

وواصلت روسيا، على مدار الحرب التي تجاوزت ثلاث سنوات، قصف المناطق المدنية في أوكرانيا بلا هوادة باستخدام طائرات مسيرة من طراز "شاهد".

ووفقا للأمم المتحدة، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 12 ألف مدني أوكراني.

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طائرات مسيرة أوكرانيا روسيا
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