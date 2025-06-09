والد إيلون ماسك يكشف ما حدث لابنه بسبب ترامب

القاهرة- مصراوي:

قال إرول ماسك، والد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن الضغوط المرتبطة بالعمل في البيت الأبيض أدت إلى إصابة ابنه بـ"اضطراب ما بعد الصدمة"، مشيرًا إلى أن العلاقة المتوترة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت له بإجهاد نفسي شديد.

وفي حديث لصحيفة ديلي ميل، قال ماسك الأب: "خمسة أشهر من التوتر المتواصل، ثم التوتر المتواصل، ثم التوتر المتواصل... وفي النهاية، لم يبق سوى هو وترامب، كلاهما لا يعرف ما يجب فعله، لذا يتشاجران حتى يتمكنا من العودة إلى وضعهما الطبيعي".

وفي وقت سابق، شبّه إرول ماسك الخلاف بين نجله وترامب بـ"القتال بين ذكور نمط ألفا في عالم الحيوان"، ونصح إيلون بالاعتراف بالهزيمة، مضيفًا: "ترامب سيفوز بهذه الجولة، وبعدها سينتهي الخلاف ولن يحمل ضغينة ضده".

وكان الخلاف بين الرجلين قد تصاعد، الأسبوع الماضي، عقب انتقادات وجهها ماسك إلى مشروع الميزانية المقترح من قبل الرئيس الأمريكي، واصفًا إياه بـ"القذارة المقززة".

وردّ ترامب معبّرًا عن خيبته من ماسك، قائلاً إنه "فعل الكثير من أجله"، ليرد الأخير بأن ترامب أصبح رئيسًا بفضله، وأنه يسيطر الآن على الكونغرس.

ورغم حدة السجال، نقل موقع أكسيوس لاحقًا أن الطرفين اعتمدا نبرة تصالحية بعد تبادل الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي.