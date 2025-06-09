وكالات

شهدت شوارع إسبانيا تحولًا رمزيًا يعكس تضامنًا شعبيًا وسياسيًا مع الشعب الفلسطيني، عبر تعديل إشارات المرور لتصبح منصة احتجاجية ضد الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

ففي أحد الشوارع الرئيسية، تظهر على الإشارة الضوئية الحمراء عبارة "قف ضد إسرائيل"، بينما تحمل الإشارة الخضراء رسالة "الحرية لغزة"، في لفتة يومية تحمل رسالة واضحة تذكّر المارة والمعبرين بالمأساة الإنسانية التي تلتهم غزة منذ اندلاع العدوان في أكتوبر 2023.

نُفذت المبادرة بواسطة مجموعات مؤيدة للقضية الفلسطينية داخل إسبانيا، اعتمدت على تعديل برمجي بسيط يسمح بعرض رسائل نصية على لوحات إشارات المرور الرقمية.

وسرعان ما انتشرت المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المارة عن تأثرهم بالرسائل، مما أثار نقاشات عامة حول مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وثّقت إحصائيات رسمية أكثر من 180 ألف شهيد وجريح، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين تحت الأنقاض، ومئات الآلاف من النازحين، وسط دمار هائل وبنية تحتية مدمرة، وأزمة إنسانية طاحنة مع تفشي المجاعة والأوبئة.

تأتي هذه المبادرة الشعبية في سياق موقف إسباني رسمي واضح يدين العدوان، حيث اعترفت مدريد بدولة فلسطين، وعبّرت عن رفضها للانتهاكات الإسرائيلية في بيانات وتصريحات رسمية متكررة، مما يجعلها واحدة من أكثر العواصم الأوروبية جرأة في مواجهة الاحتلال.