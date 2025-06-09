سر كدمة عين إيلون ماسك.. صحيفة أمريكية تكشف فضيحة في البيت الأبيض

وكالات

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن اجتماعًا عُقد في البيت الأبيض خلال أبريل الماضي شهد شجارًا جسديًا عنيفًا بين رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بلغ حد تبادل اللكمات، إثر خلاف حاد بشأن خطط متنافسة لإصلاح النظام الضريبي.

يذكر أن ماسك ظهر بكدمة حول عينه، بعد استبعاده من فريق ترامب، ما أثار تساؤلات حول سبب الكدمة.

وبحسب ما نقله ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اندلع التوتر عندما عرض كل من ماسك وبيسنت خططًا متضاربة لمصلحة الضرائب أمام ترمب داخل المكتب البيضاوي، الذي فضّل في نهاية المطاف خطة الوزير بيسنت.

وفي خضم النقاش، اتهم بيسنت ماسك بـ"الاحتيال"، في إشارة إلى خطة الأخير لخفض الإنفاق الفيدرالي بنحو تريليون دولار، حين كان يشغل منصب رئيس وزارة كفاءة الحكومة.

جاء الرد من ماسك بشكل جسدي، إذ وجّه لكمة مباشرة إلى صدر بيسنت، ما أشعل اشتباكًا بالأيدي بين الطرفين، تطلب تدخّل عدد من الموظفين لإنهائه.

ووفقًا للصحيفة، فإن الرجلين غادرا الاجتماع وسط تبادل للإهانات، فيما علّق ترامب على الحادثة لاحقًا قائلاً: "هذا كثير جدًا."

ونقلت "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة أن الحادثة تعكس التدهور المتزايد في علاقة ماسك مع الإدارة الأمريكية، مدفوعًا بما وصفته الصحيفة بـ"تكتيكاته العدوانية، وافتقاره إلى الحنكة السياسية"، إلى جانب خلافات أيديولوجية متصاعدة مع رموز حركة "اجعلوا أميركا عظيمة من جديد".