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الاحتلال يقتحم اليامون والسيلة الحارثية بجنين

11:17 ص الإثنين 09 يونيو 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بلدتي السيلة الحارثية واليامون غربي جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت السيلة الحارثية وداهمت عدة منازل وفتشتها واستجوبت أصحابها ميدانيا.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون واحتجزت شابين وحققت معهما ميدانيا.

ويكثّف الاحتلال عدوانه على بلدات وقرى جنين، عبر اقتحامات متواصلة للمنازل والمحال التجارية، واعتقالات يومية تطال السكان.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي جنين بلدة اليامون
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