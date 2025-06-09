وزير إيراني: طهران تهدف باستراتيجيتها لاستئناف العلاقات مع مصر

طهران - (د ب أ)

قال وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني رضا صالحي أميري، إن هناك محادثات ثنائية أجريت لإستئناف العلاقات مع مصر، مؤكدا على أن "استراتيجية الحكومة تهدف لإعادة فتح الطريق إلى مصر".

وأوضح أميري في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، نتائج زيارته الأخيرة إلى مصر، قائلا: "لاستئناف العلاقات مع مصر، التي يبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة ولديها إمكانات حضارية وتراثية ودينية هائلة، أجرينا محادثات ثنائية، وبعد عملية بناء الثقة، ذهبت إلى هناك لتسهيل العلاقات".

وأضاف أن "المصريين مهتمين بتطوير العلاقات مع إيران، وإرادة الحكومتين هي تمهيد الطريق لذلك"، مشيرا إلى "ضرورة إرساء علاقات دبلوماسية سياسية بين البلدين". وأوضح أنه "تم اتخاذ خطوات جيدة حتى الآن، ولا توجد عقبات جدية أمام تطوير السياحة".

وتابع الوزير الإيراني قائلا إن "إيران تتطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المصري، وقد أجريت الجولة الأولى من المفاوضات، ومن المقرر أن تستمر"، لافتا إلى ضرورة تذليل العقبات للتوصل إلى مذكرة تفاهم نهائية.

وفي هذا السياق، أوضح أنه تم تهيئة الأرضية لتطوير علاقات دبلوماسية سياحية، مضيفا أنه "بحضور وجهود وزير الخارجية، تستأنف العلاقات السياسية، ومع استئناف العلاقات السياسية، تُسهّل العلاقات الثقافية أيضا".

وأفاد أميري بأن "إيران دعت القطاع الخاص المصري للمشاركة في مشاريع سياحية إيرانية كبرى"، معلنا استعداد بلاده لتسهيل الرحلات الجوية والبرية بين البلدين، وتنظيم رحلات سياحية تاريخية ودينية مشتركة. ولفت إلى ضرورة تفعيل المشاريع الفندقية والسياحية المشتركة في إطار الاتفاقيات الاستراتيجية.