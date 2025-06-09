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بعد تظاهرات عائلات الجنود بغزة.. إسرائيل تعلن اتخاذ عدة قرارات

10:42 ص الإثنين 09 يونيو 2025

قطاع غزة

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(وكالات)

كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادر عسكرية، أن الجيش الإسرائيلي اتخذ مؤخرًا خطوات جديدة تهدف إلى تخفيف حالة القلق المتزايدة لدى ذوي الجنود المشاركين في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.


ووفقًا للمصادر، تقرر اعتماد آلية جديدة لإبلاغ العائلات بمواعيد استراحة أبنائهم الجنود، بما يسمح لهم بالتواصل مع أسرهم في فترات محددة.

يأتي ذلك في شكاوى جنود الاحتياط الإسرائيليين من مد فترة خدمتهم العسكرية مما يعيق تواصلهم مع عائلاتهم.

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