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أوكرانيا تعلن استهداف مطارا عسكريا وسط روسيا

10:24 ص الإثنين 09 يونيو 2025

القوات المسلحة الأوكرانية

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(وكالات)

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أنها نفذت، هجومًا استهدف مطارًا عسكريًا روسيًا يقع في منطقة نيجني نوفجورود، وسط روسيا.

وأوضحت كييف أن الضربة طالت مطار "سافاسليكا" وأسفرت عن إصابة طائرتين حربيتين يُعتقد أنهما من طراز "ميج" و"سوخوي"، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطريقة التنفيذ أو حجم الأضرار الدقيقة.

وجاء الإعلان الأوكراني بعد ساعات من تقارير نشرتها وكالة "نوفوستي" الروسية، أفادت بأن القوات الروسية تمكنت من تدمير 26 دبابة من طراز "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا، من أصل 31 وحدة عسكرية كانت قد زودت بها واشنطن كييف في إطار الدعم العسكري الغربي المستمر.

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القوات المسلحة الأوكرانية استهداف مطارا عسكري أوكرانيا روسيا
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