روسيا: إسقاط 49 طائرة مسيرة أوكرانية بعدة مناطق خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الاثنين، تدمير وسائط الدفاع الجوي المناوبة 49 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الاثنين " خلال ليلة 9 يونيو الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 49 طائرة مسيرة أوكرانية ".

وأضاف البيان أنه تم تدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك ونيجني نوفجورود، وتم إسقاط 9 طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونيج وأوريول، وتحييد طائرتين مسيرتين فوق أراضي كل من مقاطعة بريانسك وجمهورية تشوفاشيا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.