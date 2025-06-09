(وكالات)

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة لاعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "مادلين" التضامنية أثناء إبحارها في المياه الدولية، ووصفت العملية بأنها "قرصنة بحرية مكتملة الأركان" ترتكبها إسرائيل في ظل صمت دولي مستمر.

وقالت الحركة في بيان رسمي، إن السفينة كانت تحمل مساعدات رمزية موجهة لسكان قطاع غزة، في محاولة رمزية لكسر الحصار المفروض منذ سنوات، مشيرة إلى أن اعتراضها يندرج ضمن ما وصفته بـ"سياسات إرهاب الدولة المنظم" الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت "حماس" أن ما تعرضت له "مادلين" لن يثني الأحرار حول العالم عن دعم القضية الفلسطينية، مشيدة بصمود المتضامنين على متن السفينة الذين تحدوا التهديدات الإسرائيلية وواصلوا رحلتهم في سبيل إيصال رسالة إنسانية مفادها أن غزة ليست وحدها.

كما ثمنت الحركة الجهود المتواصلة من قوافل الدعم القادمة من الجزائر وتونس والأردن ودول أخرى، معتبرة أن هذه المبادرات الشعبية والدولية تعكس فشل الآلة الدعائية الإسرائيلية في تشويه صورة الفلسطينيين أو عزلهم عن المجتمع الدولي.

وطالبت حماس بالإفراج الفوري عن المتضامنين الذين كانوا على متن السفينة، محملة سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامتهم، كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الخروج عن صمتها، والتحرك الجاد لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.