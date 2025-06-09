وكالات

أعلنت مستشفى العودة - النصيرات بوصول 31 مصابا جراء إطلاق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر الكواد كابتر القنابل والرصاص الحي تجاه تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط ما يُسمى حاجز نتساريم وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة بات فخًّا مُميتًا.

وكتب لازاريني عبر حسابه على موقع إكس: "في غزة، أصبح توزيع المساعدات مصيدة للموت، استشهد وأُصيب العشرات من المدنيين الجوعى صباح اليوم جرَّاء إطلاق النار، وذلك بحسب تقارير من مسعفين دوليين متواجدين على الأرض".

وأضاف: "وُضعت نقطة توزيع، بحسب الخطة الإسرائيلية الأميركية، في أقصى جنوب رفح، وقد أجبر هذا النظام المُهين آلاف الأشخاص الجوعى والمحتاجين للمساعدة على السير عشرات الكيلومترات إلى منطقة شبه مدمرة بسبب القصف العنيف من قبل الجيش الإسرائيلي".

وروى الأكاديمي الفلسطيني، الدكتور محمد الأسطل، الأحد، شهادات تتعلق بما يتعرض إليه المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة من تجويع، أسفر عن استشهاد عدد منهم.

وفيما يخص توزيع المساعدات، أشار إلى أن بعض الأشخاص مشوا على أقدامهم أكثر من 30 كيلومترا تحت نيران الاحتلال للحصول على وجبة غذاء، من دون جدوى، ناهيك عن تعرضهم للسب من قبل قوات الاحتلال، وفقا لما ذكرته الغد.

وقال الأسطل، إن المواطنين في قطاع غزة ينتظرون الموت في أي لحظة بسبب انعدام الغذاء، إذ إن هناك الكثير من الأسر والعائلات التي لم تتناول الطعام منذ 18 يومًا.

وتطرق الأكاديمي الفلسطيني إلى المأساة التي يعيشها الأطفال في قطاع غزة من جراء عملية الإبادة بالتجويع التي ينتهجها الاحتلال بخق الفلسطينيين.

وقال إن "الأطفال في قطاع غزة يسيرون لنحو كيلومترين مشيا على الأقدام بحثا عن الطعام، بينما آخرون يبحثون في مكبات النفايات عن كسرة خبز تسد جوعهم".