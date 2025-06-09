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اخلوا منازلكم فورا.. إسرائيل تُوجه تحذيرًا عاجلًا لسكان شمال غزة

07:49 ص الإثنين 09 يونيو 2025

الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء شمال غزة أرشيفية

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وكالات

وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا عاجلا لسكان عدة مناطق في شمال قطاع غزة، طالبا منهم "الإخلاء الفوري" نحو غزة المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "عاجل، تحذير خطير إلى كل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر، ‏جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية".

وأضاف: "‏من أجل أمنكم، اخلوا فورا إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد: ‏"تشكل العودة إلى هذه المناطق باعتبارها مناطق قتال خطرا على حياتكم".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر بوتيرة عنيفة، في ظل تصعيد عسكري متزايد وأزمة إنسانية غير مسبوقة، فيما بلغ عدد الشهداء والإصابات منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، 4603 شهيدا و14186 إصابة.

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