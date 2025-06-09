إصابة شرطيين خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس الأمريكية



وكالات

أصيب شرطيان تعرضا للدهس بدراجة نارية خلال احتجاجات في لوس أنجلس الأمريكية على سياسة الهجرة التي تبناها الرئيس دونالد ترامب.

وتحولت حملة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية "ICE" للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس يوم 7 يونيو إلى مواجهات مع المحتجين.

وفي نفس اليوم، هدد حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم بأن الولاية قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية ردًا على التخفيضات المحتملة في التمويل الفيدرالي من إدارة ترامب، وفقا لروسيا اليوم.

وفي 8 يونيو، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنه سيتم نشر قوات الحرس الوطني البالغ عددها ألفي فرد في المدينة بسبب الاحتجاجات.

وذكرت الشرطة في بيان نشر على منصة "إكس": "حاول سائقا دراجتين ناريتين اختراق الحواجز عند تقاطع ألاميدا وتيمبل. وأصيب شرطيان جراء الاصطدام. تم اعتقال السائقين، ويتم تقديم الإسعافات للشرطيين المصابين في المكان".

كما أفادت الشرطة بأن المحتجين أغلقوا الطرق وأشعلوا النيران في السيارات. وتعمل فرق الإطفاء على الوصول إلى موقع الحريق.

واعترفت السلطات بأن هذه الاحتجاجات هي تجمع غير مرخص.

وتُعتبر كاليفورنيا معقلا تقليديا للحزب الديمقراطي، وقد انتقدها ترامب مرارا.