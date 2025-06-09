انفجار بقاعدة كادينا الجوية الأمريكية في اليابان وأنباء عن إصابات



وكالات

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن انفجارا وقع بقاعدة كادينا الجوية الأمريكية في اليابان.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

أضافت الوكالة: "وقع انفجار في منطقة تخزين ذخيرة داخل قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في أوكيناوا، جنوب اليابان، اليوم الاثنين، ووردت أنباء عن عدد غير معروف من الإصابات، وفقا لمسؤول في قرية يوميتان".