هاريس تنتقد تعامل ترامب مع المتظاهرين في لوس أنجلوس.. ماذا قالت؟

وكالات

وصفت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا أنه تصعيد خطير وجزء من أجندة إدارة الرئيس دونالد ترامب القاسية.

كتبت هاريس في بيان على موقع "إكس": "إن نشر الحرس الوطني تصعيد خطير يهدف إلى إثارة الفوضى"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضافت: "إن مداهمات دائرة الهجرة والجمارك الأخيرة في جنوب كاليفورنيا وفي جميع أنحاء البلاد، جزء من أجندة إدارة ترامب القاسية والمدروسة لنشر الذعر والانقسام".

كما دعمت المرشحة الديمقراطية للرئاسة لعام 2024 المتظاهرين "السلميين للغاية" الذين تظاهروا في نهاية هذا الأسبوع عقب حملات تفتيش الهجرة الفيدرالية.

وقالت: "أواصل دعم ملايين الأمريكيين الذين يدافعون عن حقوقنا وحرياتنا الأساسية".

وتابعت: "الاحتجاج أداة قوية، أساسية في النضال من أجل العدالة".

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، قد قال الأحد، إنه طلب من إدارة الرئيس ترامب إلغاء نشر القوات في مقاطعة لوس أنجلوس.

وأضاف نيوسوم: "طلبت من إدارة ترامب إلغاء نشر القوات غير القانوني في مقاطعة لوس أنجلوس وإعادتها إلى قيادتي".

وشدد على أنه "لم نواجه أي مشكلة حتى تدخل ترامب وهذا انتهاك خطير لسيادة الدولة".