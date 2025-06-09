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إسرائيل: السفينة "مادلين" تكمل طريقها لسواحل تل أبيب ومتوقع عودة ركابها لبلدانهم

04:10 ص الإثنين 09 يونيو 2025

السفينة مادلين

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن السفينة "مادلين" تكمل طريقها بأمان إلى سواحل إسرائيل ومن المتوقع عودة ركابها إلى بلدانهم، وفقا لسكاي نيوز.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن المنطقة البحرية قبالة سواحل غزة مغلقة أمام السفن غير المرخصة بموجب حصار بحري قانوني.

وتابعت: "لا تزال المنطقة البحرية في غزة منطقة صراع نشطة، وحماس استغلت سابقا الطرق البحرية لشن هجمات إرهابية".

واعتبرت أن "المحاولات غير المصرح بها لاختراق الحصار خطيرة وغير قانونية وتقوّض الجهود الإنسانية الجارية"، وفقا لسكاي نيوز.

وفي وقت مبكر اليوم الإثنين، قال تحالف "أسطول الحرية"، إن الجيش الإسرائيلي "صعد" على متن السفينة "مادلين" المتجهة إلى قطاع غ غزة.

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