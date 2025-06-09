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إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا

03:54 ص الإثنين 09 يونيو 2025

صفارات إنذار - أرشيفية

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وكالات

أظهرت الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.

وكان هذا التأهب قد أُعلن في وقت سابق من اليوم في 13 منطقة من أوكرانيا، بالإضافة إلى كييف، وفقا لروسيا اليوم.

وبدأت القوات المسلحة الروسية قصف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي نفذته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

كما تُشن ضربات على منشآت الصناعات الدفاعية، والقيادة العسكرية، والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية.

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