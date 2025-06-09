الجيش الإسرائيلي يُسيطر على السفينة "مادلين" المتجهة لقطاع غزة



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنودا من وحدة الكوماندوز سيطروا على السفينة مادلين قبل وصولها إلى قطاع غزة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وقال تحالف أسطول الحرية، إن جنودا إسرائيليين صعدوا إلى السفينة مادلين وأن الاتصال انقطع بها.

وتعرضت سفينة "مادلين"، التي تقل ناشطين دوليين متضامنين مع غزة، لاعتراض من قبل القوات البحرية الإسرائيلية في عرض البحر الأبيض المتوسط، وسط مخاوف على سلامة من على متنها.

وقالت النائبة في البرلمان الأوروبي، ريما حسن، الموجودة على متن السفينة، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية تحلق فوقنا ألقت سائلا أبيض غير معروف، في تصريحات نقلها بث مباشر من على متن السفينة.

وأظهرت اللقطات اقتراب زوارق حربية إسرائيلية من "مادلين"، وسط محاولات لإجبارها على التراجع. وأفاد تحالف "أسطول الحرية" بأن 6 زوارق إسرائيلية تحاصر السفينة، في حين أكد عضو الائتلاف تياغو أفيلا أن "ما يحدث جريمة حرب مكتملة الأركان".

وقال قادة الرحلة إن 4 زوارق حربية إسرائيلية اقتربت بالفعل دون شن هجوم حتى لحظة التقرير.

فيما بثت صفارات إنذار على "مادلين" تحذيرا من اقتراب هذه الزوارق، وتم تجهيز سترات النجاة تحسبا لأي تصعيد.

من جهته، ناشد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة "العالم الحر، ولا سيما بريطانيا وفرنسا، التدخل العاجل لضمان سلامة طاقم السفينة".

وقالت جيروزاليم بوست، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاعتراض السفينة مادلين.

بينما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن "الأسطول لا يمتثل للتعليمات ويحاول مواصلة الإبحار نحو غزة"، مضيفة أن "السفينة محاصرة، والنشطاء يرفضون الاستسلام".

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 14 العبرية عن مصدر أمني قوله إن "الجيش سيسيطر على السفينة ما لم تتراجع فورا".

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلي، أن قبطان السفينة رفض التعاون مع الجيش، فيما تستمر السفينة بالإبحار رغم التهديدات.

وكانت "مادلين" قد أبحرت من ميناء كاتانيا بجزيرة صقلية في 1 يونيو، محملة بمساعدات إنسانية و12 ناشطا دوليا، بينهم النائبة الأوروبية ريما حسن، والناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج، ودخلت المياه رغم تحذيرات إسرائيلية بمنعها من الاقتراب من غزة.

وتأتي هذه المهمة بعد نحو شهر من استهداف السفينة "الضمير"، التابعة أيضاً لتحالف "أسطول الحرية"، بطائرة مسيّرة قبالة سواحل مالطا، مما تسبب في أضرار جسيمة بهيكلها.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان الهجوم الإسرائيلي الدامي على سفينة "مافي مرمرة" عام 2010، والذي أدى إلى مقتل عشرة ناشطين أتراك، وأثار حينها موجة غضب دولي واسعة.