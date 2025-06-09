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روسيا تسقط 24 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلجورود

03:29 ص الإثنين 09 يونيو 2025

وزارة الدفاع الروسية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي بالجيش الروسي دمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلجورود.

وقالت الوزارة في بيانها: "من الساعة 22:00 بتوقيت موسكو يوم 8 يونيو حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 9 يونيو، دمرت أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي 24 مسيرة جوية معادية من نوع الطائرات: 17 فوق أراضي مقاطعة فورونيج وسبعة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن منظومة الدفاع الجوي المعروفة باسم قبة دونباس أسقطت خلال أسبوع واحد 504 طائرات مسيرة، أكثر من نصفها في اتجاه مدينة جورلوفكا، وفقا لروسيا اليوم.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية كثفت بشكل كبير مؤخرا، استخدامها للمسيرات الجوية الضاربة في قصف المواقع المدنية في العديد من المناطق الروسية.

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