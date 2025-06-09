

وكالات

قال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، إنه طلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء نشر القوات في مقاطعة لوس أنجلوس.

وأضاف نيوسوم: "طلبت من إدارة ترامب إلغاء نشر القوات غير القانوني في مقاطعة لوس أنجلوس وإعادتها إلى قيادتي".

وشدد على أنه "لم نواجه أي مشكلة حتى تدخل ترامب وهذا انتهاك خطير لسيادة الدولة"، وفقا لسكاي نيوز.

ونشر ترامب 2000 جندي من الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا بمنطقة لوس أنجلوس، رغم اعتراضات نيوسوم، حيث أدت احتجاجات يوم السبت إلى اشتباكات بين سلطات الهجرة ومتظاهرين.

وأفاد البيت الأبيض في بيان يوم السبت بأن ترامب ينشر عناصر الحرس الوطني "لمواجهة الفوضى التي سمح لها بالتفشي" في كاليفورنيا.

واعترض نيوسوم، وهو ديمقراطي، على هذه الخطوة وقال في منشور على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" إن هذه الخطوة من الرئيس الجمهوري "تحريضية متعمدة ولن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات".

كان ترامب قد قال الأحد، إن قوات الحرس الوطني المرسلة إلى لوس أنجلوس ستفرض "قانونا ونظاما قويين جدا"، فيما بدا أنه يترك المجال مفتوحا أمام نشر جنود في مدن أخرى.