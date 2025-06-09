

وكالات

أكدت الخارجية الإسرائيلية، قبل قليل، أن قوات البحرية تتواصل في الوقت الراهن مع سفينة تابعة لتحالف أسطول الحرية وتصدر تعليمات لها بتغيير مسارها، وفقا لسكاي نيوز.

وأحاطت قوارب إسرائيلية بسفينة "مادلين" التي تقل ناشطين متضامنين مع غزة في عرض البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أظهره بث مباشر لناشطين على متن المركب.

وأُطلقت صفارات الإنذار على متن "مادلين" تحذيرا من اقتراب القوارب الإسرائيلية منها في عرض البحر، وفقا لروسيا اليوم.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن القارب "مادلين" رفض التعاون مع قوات الجيش الإسرائيلي، فيما يحاول مواصلة طريقه نحو غزة.

كانت سفينة "مادلين" دخلت المياه المصرية رغم التهديد الإسرائيلي بمنعها من الوصول، بعدما أبحرت من ميناء كاتانيا بجزيرة صقلية في إيطاليا يوم 1 يونيو، وهي تحمل مساعدات إنسانية عاجلة و12 ناشطا دوليا، بينهم الناشطة السويدية الشهيرة غريتا ثونبرغ والنائبة الأوروبية ذات الأصول الفلسطينية ريما حسن.

تأتي هذه المهمة بعد شهر من هجوم بطائرات مسيرة على سفينة أخرى تابعة للتحالف هي "الضمير" قبالة سواحل مالطا، ما تسبب في حريق وثقب في هيكل السفينة.

وكانت إسرائيل نفذت هجوما مميتا عام 2010 على سفينة كسر الحصار على غزة "مافي مرمرة"، أسفر عن مقتل 10 ناشطين أتراك مما أثار غضبا دوليا واسعا.