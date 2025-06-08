"مؤسسة غزة الإنسانية" تعتزم افتتاح 3 مراكز توزيع غدًا الاثنين

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي مبادرة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، أنها ستفتتح ثلاثة مراكز توزيع يوم غد الاثنين.

وذكرت المؤسسة في بيان أن مركز وادي غزة، الواقع في وسط القطاع، سيفتتح عند الساعة السادسة صباحا، فيما سيفتتح المركزان في حي تل السلطان جنوب غزة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وطلبت المؤسسة من سكان غزة عدم التوجه إلى مواقع التوزيع قبل موعد الافتتاح.

وبحسب المؤسسة، فإن عملية التوزيع التي جرت اليوم كانت "منظمة وسلسة".

وأفادت المؤسسة اليوم بأنها وزعت 17 ألف صندوق غذائي إضافي في المواقع الثلاثة، وذلك بعد يوم واحد من إعلانها تعليق عملياتها مؤقتا بسبب تهديدات وجهها عناصر من حركة حماس ضد طاقمها.

وخففت إسرائيل حصارها المفروض على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة قبل نحو أسبوعين، وتولت المؤسسة مسؤولية توزيع المساعدات، متجاوزة منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ومبادرات أخرى.

وواجهت المؤسسة انتقادات لتجاوزها شبكات الإغاثة القائمة، فضلا عن مزاعم تعريضها المدنيين للخطر وانتهاكها للمعايير المقبولة على نطاق واسع للمساعدات الإنسانية المحايدة.

ولكن المنظمات الأممية قالت إن المساعدات التي تسمح إسرائيل بإدخالها للقطاع تمثل قطرة في محيط.