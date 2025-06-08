وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك الكثير من العنف في كاليفورنيا، متهما حاكم الولاية بأنه لا يتمتع بالكفاءة، مضيفا "إذا لم يتم تطبيق القانون في كاليفورنيا فسنتعامل مع الأمر".

وأفادت تقارير إعلامية، باندلاع اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومتظاهرين في أعقاب حملات لتوقيف مهاجرين بهدف ترحيلهم إلى خارج الولايات المتحدة.

وانتقد جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال 2000 من عناصر الحرس الوطني إلى مقاطعة لوس أنجلوس لقمع الاحتجاجات.

ووصف نيوسوم، قرار ترامب بأنه "محاولة لخلق أزمة غير موجودة من الأساس".

وكتب نيوسوم، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" "هذه الخطوة تهدف إلى إثارة الفوضى لتبرير إجراءات قمعية إضافية ونشر الخوف وإحكام السيطرة".

وطالب نيوسوم، مواطني كاليفورنيا إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن اللجوء للعنف، مشددا على ضرورة التمسك بالسلمية للتعامل مع الموقف الراهن.

وتشهد مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية احتجاجات واسعة بدأت يوم الجمعة الماضي رفضًا لعمليات الترحيل القسري التي تنفذها السلطات بحق المهاجرين، وذلك بعد أن نفذ ضباط من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عمليات في المدينة واعتقلوا ما لا يقل عن 44 شخصًا بتهمة ارتكاب مخالفات لقوانين الهجرة.