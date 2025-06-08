أمريكا.. تحطم طائرة على متنها 20 شخصًا في تينيسي

وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، بتحطم طائرة على متنها 20 شخصا في مقاطعة كوفي بولاية تينيسي، 60 ميلا جنوب ناشفيل.

وفي منشور على حسابها بمنصة "إكس"، نشرات دورية الطرق السريعة في تينيسي، إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن ما بين 16 إلى 20 شخصا كانوا على متن الطائرة، تم نقل بعضهم جوا إلى المستشفى"، مؤكدة أن مكان الحادث "موقع حوادث نشط".

وأوضحت أن يجري تقييم حالات الأشخاص الذين لم يتم نقلهم بعد إلى المستشفى في مكان الحادث.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى، غير أن بعض الإصابات كانت طفيفة، وفق المتحدث باسم مدينة تولاهوما التي وقع فيها الحادث، ليل راسل.

وبحسب الشبكة الأمريكية، تشير التقارير الأولية إلى أن الطائرة كانت مخصصة للقفز بالمظلات، وفقا لمسؤولي الإنقاذ في موقع الحادث.