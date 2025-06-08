الحوثيون يتعهدون بمواصلة عملياتهم ضد إسرائيل

صنعاء - (د ب أ)

تعهدت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، بمواصلة عملياتها العسكرية ضد إسرائيل مهما بلغت التحديات والضغوط، وذلك خلال تدشين خطة طوارئ أمنية في محافظة صنعاء للمرة الأولى.

وقال جلال الرويشان نائب رئيس حكومة الحوثيين لشؤون الدفاع والأمن(غير معترف بها دوليا)، في كلمة خلال استعراض لوحدات أمنية في محافظة صنعاء "نعتز بالموقف الوطني المشرّف للقيادة والشعب اليمني إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم إبادة في ظل تواطؤ دولي وصمت عربي مخز".

وأضاف الرويشان "الشعب اليمني ثابت في موقفه المبدئي والداعم للمقاومة الفلسطينية مهما بلغت التحديات والضغوط".

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن "هذا الاستعراض الأمني المهيب، الذي دشّنت به شرطة محافظة صنعاء خطة الطوارئ، يوجّه رسالة تضامن إلى الشعب الفلسطيني، ويؤكد وقوف الشعب اليمني، قيادة وشعباً وقوات مسلحة، إلى جانبه في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي".

وحسب رصد وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) شارك في الاستعراض الأمني الحوثي مئات الأفراد وعشرات المركبات التابعة لشرطة الجماعة المسيطرة على معظم أنحاء شمال اليمن.

وفي سياق كلمته تحدث الرويشان عن "التحديات الراهنة التي يسعى العدو من خلالها إلى استهداف الجبهة الداخلية وزعزعة أمن واستقرار البلاد"، حسب تعبيره.

وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها جماعة الحوثي خطة طوارئ أمنية في محافظة صنعاء في ظل استمرار صراعها مع إسرائيل.

ومنذ أكتوبر 2023، تواصل جماعة الحوثي إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل وتقول إنها" دعما لقطاع غزة".

وردت إسرائيل بشن هجمات استهدفت موانئ الحديدة ومطار صنعاء وهددت باستهداف قادة الحوثيين.

وأعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الشهر الماضي أن "الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية " التي طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لموانئ الحديدة، غربي اليمن، بلغت أكثر من مليار دولار.