"رينو" تجري محادثات مع فرنسا لتصنيع طائرات مسيّرة في أوكرانيا

باريس - (د ب أ)

أجرت شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو" محادثات مع وزارة الدفاع الفرنسية بشأن إنتاج طائرات مسيّرة في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم "رينو" إن وزارة الدفاع الفرنسية تواصلت مع الشركة، وقد جرت بالفعل مناقشات، لكن لم يُتخذ أي قرار في هذه المرحلة، حيث تنتظر الشركة مزيدا من التفاصيل من الوزارة.

وكانت "رينو" قد انسحبت من السوق الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت قناة "فرانس إنفو" اليوم الأحد أن "رينو" ستتعاون مع شركة صغيرة لإنشاء خطوط إنتاج على بُعد عشرات أو مئات الكيلومترات من خط الجبهة. وبحسب التقرير، فإن هذه الطائرات المسيّرة قد تستخدمها أوكرانيا والقوات المسلحة الفرنسية.

ورفضت وزارة الدفاع الفرنسية التعليق على دور "رينو" في المشروع.

وكان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد صرح يوم الجمعة بأن شركة سيارات فرنسية كبرى ستتعاون مع شركة دفاعية صغيرة فرنسية لتجهيز خطوط إنتاج في أوكرانيا لتصنيع الطائرات المسيّرة، دون أن يذكر اسم الشركة.

تأتي هذه الخطوة في وقت شنّت فيه أوكرانيا سلسلة من الهجمات الجريئة على أهداف روسية، شكّلت انتكاسة محرجة للكرملين، بما في ذلك هجوم على مطارات عسكرية في عمق سيبيريا باستخدام طائرات مسيّرة أُخفيت داخل شاحنات.