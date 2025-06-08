مسؤول إسرائيلي: إذا سمحنا للسفينة مادلين بالدخول لغزة فسيتبعها المزيد

وكالات

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، الأحد، إنه إذا سمحت تل أبيب لقافلة واحدة مثل السفينة "مادلين" بالدخول فسيتبعها المزيد.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أنه إذا لم تعد السفينة أدراجها فستقتادها قوات الكوماندوز البحرية لميناء أسدود، مؤكد أن "استفزاز السفينة مادلين سيخلق موجة من القوافل المعادية ونحن لن نسمح بذلك"

وذكرت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر أمني رفيع، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيسيطر سلميا على السفينة مادلين وسيرسل النشطاء في الليلة نفسها إلى خارج إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 14 العبرية، إن القيادة الأمنية الإسرائيلية قررت سحب السفينة "مادلين" لإسرائيل ونقل من عليها لبلدهم.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن البحرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أجرت تدريبا قبالة سواحل أسدود على كيفية الاستيلاء على سفينة مادلين التابعة لأسطول الحرية المتجهة إلى غزة.

وأشار تياجو أفيلا عضو لجنة ائتلاف أسطول الحرية، أن السفينة مادلين على بعد 100 ميل بحري من غزة بهدف التضامن مع الفلسطينيين، معربا عن تطلعه إلى تضامن المجتمع الدولي ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة.

وأكد أفيلا في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن طاقم السفينة سيواصل مسيرته رغم التهديد لوقف القصف والتجويع في قطاع غزة، مضيفا "يجب على كل دول العالم التضامن معنا ووقف ما يحدث في غزة".

وأوضح أفيلا، أن طاقم السفينة مادلين يعلم أن الإسرائيليين مستعدون لمواجهتهم بالسلاح، مؤكدا أن هذا لا يخيفهم.

وذكر أفيلا، أن مسيرات عدة تحلق فوق السفينة وتم التشويش على أنظمة اتصالاتها، موضحا أن يواجهونه من تهديدات لا يمكن مقارنته بما يعيشه الفلسطينيون في غزة.