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إعلام عبري: إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في حي الشجاعية

08:56 م الأحد 08 يونيو 2025

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جنديًا إسرائيليًا أُصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه للقنص في حي الشجاعية شرقي قطاع غزة.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بورود أنباء أولية عن حدث أمني في حي الشجاعية شرقي غزة.

ونقلت "الجزيرة مباشر" عن مراسلها، قوله إن غارات إسرائيلية وقنابل دخانية على حي الشجاعية بمدينة غزة وهبوط عدد من المروحيات.

وأوضح أن مروحيات إسرائيلية تطلق الرصاص بشكل عشوائي في حي الشجاعية بمدينة غزة.

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حي الشجاعية إصابة جندي إسرائيلي غزة
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