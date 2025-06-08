جيش الاحتلال: استولينا على المستشفى الأوروبي ووجدنا جثة محمد السنوار

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، الأحد، إن قواته استولت على المستشفى الأوروبي الذي كان يضم مجمع القيادة والسيطرة لحماس وضم القيادي في الحركة محمد السنوار.

وزعم ديفرين، أن قوات الاحتلال وجدت أسلحة وجثامين بالمشفى الأوروبي و"سنوافيكم بالتفاصيل بشأن العملية مستقبلا"، مؤكدا أن الجيش يعمل على إعادة الأسرى وتقويض سلطة حماس في قطاع غزة.

وادّعى ديفرين، أن هناك أكثر من 10 آلاف مبنى جميعها أهداف إرهابية، زاعما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم المنازل لأنها تحوي أنفاقا ومراكز إرهابية.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "ندمر الأنفاق ونحتل المواقع وندخل إلى المباني التي نحتاج إلى الدخول إليها"، مدعيا أن قوات الاحتلال "وصلنا إلى جثة محمد السنوار".