صاروخ إسرائيلي غيّر مساره وكاد يؤدي إلى "كارثة" بغزة

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، إن صاروخًا أطلقه جنود الاحتلال في قطاع غزة "غيّر مساره وكاد يصيبهم ويؤدي إلى كارثة".

ومن جانبه، أفاد مسؤولون بوزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد ما لا يقل عن 95 شخصًا في غزة في هجمات إسرائيلية على القطاع يومَي الجمعة والسبت.

وقال جهاز الدفاع المدني في غزة، يوم السبت، إن قوات إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 36 فلسطينيًا، 6 منهم رميًا بالرصاص، قُرب مركز لتوزيع المساعدات تديره "منظمة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 54 ألفًا و880 فلسطينيًا وإصابة 126 ألفًا و227 آخرين منذ أكتوبر 2023، وفق ما أفادت به وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد.