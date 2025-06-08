إعلام عبري: أمريكا وإسرائيل قررتا إنهاء عمل اليونيفيل بجنوب لبنان

وكالات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قررتا إنهاء عمل اليونيفيل في جنوب لبنان.

واليونيفيل هي قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، أنشأها مجلس الأمن الدولي في مارس عام 1978 في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان.

وكان الهدف من بعثة اليونيفيل التي أرسلها مجلس الأمن إلى لبنان، هو تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في جنوب لبنان بما فيها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. واليوم الأحد سقطت مسيّرة إسرائيلية في الجنوب، وقُتل شخص نتيجة غارة استهدفت دراجة نارية.