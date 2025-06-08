وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن البحرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أجرت تدريبا قبالة سواحل أسدود على كيفية الاستيلاء على سفينة مادلين التابعة لأسطول الحرية المتجهة إلى غزة.

وأشار تياجو أفيلا عضو لجنة ائتلاف أسطول الحرية، أن السفينة مادلين على بعد 100 ميل بحري من غزة بهدف التضامن مع الفلسطينيين، معربا عن تطلعه إلى تضامن المجتمع الدولي ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة.

وأكد أفيلا في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن طاقم السفينة سيواصل مسيرته رغم التهديد لوقف القصف والتجويع في قطاع غزة، مضيفا "يجب على كل دول العالم التضامن معنا ووقف ما يحدث في غزة".

وأوضح أفيلا، أن طاقم السفينة مادلين يعلم أن الإسرائيليين مستعدون لمواجهتهم بالسلاح، مؤكدا أن هذا لا يخيفهم.

وذكر أفيلا، أن مسيرات عدة تحلق فوق السفينة وتم التشويش على أنظمة اتصالاتها، موضحا أن يواجهونه من تهديدات لا يمكن مقارنته بما يعيشه الفلسطينيون في غزة.