وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تعلق على احتجاجات كاليفورنيا

وكالات

وصفت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، المتظاهرين الذين تم القبض عليهم في احتجاجات لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بأنهم "أفراد العصابات خطيرون للغاية وتورطوا في جرائم ضد المجتمع".

وقالت نويم، "لو كان حاكم كاليفورنيا يقوم بواجبه لما شهدنا إصابة ضباط وإحراق مركبات في الشوارع"، موضحة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر الحرس الوطني سريعًا في كاليفورنيا لتجنب ما حدث في الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد في مينيسوتا عام 2020.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني، وسط احتجاجات في لوس أنجلوس ضد سياسات الهجرة.

وكان ترامب حذر السبت من أن الحكومة الفيدرالية قد تتدخل للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة، ضد المداهمات التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظاميين في لوس أنجلوس.

وتشهد مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا احتجاجات واسعة بدأت بعد ظهر أول أمس الجمعة. والسبت اشتبك أفراد الأمن مع المحتجين في مواجهات متوترة بمنطقة باراماونت جنوب شرقي لوس أنجلوس، حيث شوهد أحد المحتجين يلوح بالعلم المكسيكي وغطى بعضهم أفواههم بأقنعة تنفس.