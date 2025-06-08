زيلينسكي: أمريكا حولت 20 ألف صاروخ للشرق الأوسط كانت مخصصة لأوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقناة "آيه بي سي"، "ندعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض المزيد من الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتعاون مع القادة الأوروبيين لوقف الحرب".

واعترف زيلينسكي، أنه بدون مساعدات أمريكية تزداد فرص انتصار روسيا وستتكبد أوكرانيا خسائر فادحة في الأرواح، مشيرًا إلى أنه تم نقل 20 ألف صاروخ مضاد للمسيرات من واشنطن إلى الشرق الأوسط كانت مخصصة لأوكرانيا.

وتعرضت مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية، لهجوم واسع شنّته روسيا باستخدام طائرات مسيّرة وقاذفات، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين، وفق ما قاله مسؤولون أوكرانيون.

وفي الجنوب، قُتل شخصان آخران في هجمات روسية على مدينة خيرسون، بحسب السلطات المحلية.

وأوضح رئيس بلدية خاركيف، إيغور تيريخوف، أن الهجوم الذي وقع ليل الجمعة استخدم فيه 48 طائرة مسيّرة، وصاروخان، وأربع قنابل انزلاقية.