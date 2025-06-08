يحمي من النصب.. قرار عاجل من السعودية بشأن موسم العمرة الجديد 1447هـ

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة، أن السعودية أصدرت قرارًا بشأن موسم العمرة الجديد يؤكد على ضرورة توثيق العقود بين شركات العمرة السعودية ومزودي الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة على منصة نُسك مناسك" لعام 1447 هـ كشرط أساسي لتصميم برامج المعتمرين بموجب تلك التعاقدات.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن هذا التوجيه يهدف إلى معالجة أي طلب لإصدار تأشيرة العمرة، ولن يتم التحقق من طلب إصدار التأشيرة إلا بعد وجود عقد موثق على سكن مرخص من وزارة السياحة السعودية".

وأوضح المصدر أن القرار تضمن تأكيدًا على جميع شركات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين بضرورة التقيد والعمل بموجبه، محذرًا من أنه في حال رصد أي قصور، سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة".

وبين المصدر أن القرار الجديد من السعودية سيحمي المعتمرين من التعرض للنصب خلال الفترة المقبلة، حيث لن يكون هناك تأشيرة عمرة إلا بوجود سكن مرخص من وزارة السياحة السعودية، مما يضمن حصول المعتمر على خدمة سكنية موثوقة.

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