حكومة غزة تكذب مزاعم الاحتلال بوجود نفق أسفل المستشفى الأوروبي

وكالات

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، الرواية الإسرائيلية التي تزعم أن هناك أنفاق تابعة للمقاومة الفلسطينية توجد أسفل المستشفى الأوروبي بخانيونس جنوبي القطاع.

وقال المكتب، في بيان اليوم، إن الاحتلال يواصل الترويج لأكاذيب بادعاء وجود نفق للمقاومة أسفل المستشفى الأوروبي بخانيونس.

وأوضح البيان الرسمي، أن فيديو الاحتلال يظهر أنبوبًا ضيقًا لا يتسع لمرور شخص ولا يحتوي على سلالم ولا يصلح نفقًا، مضيفًا "المعاينة تشير إلى أن الاحتلال حفر الموقع ووضع أنبوبًا والتقط المشهد قرب المستشفى الأوروبي".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن فيديو الاحتلال يتضمن فبركة واضحة حيث ينتقل المشهد للقطة أخرى مختلفة بعيدًا عن المستشفى.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يختلق فيها الاحتلال روايات مماثلة حول المستشفيات، مذكّرًا بمحاولات سابقة فاشلة لتلفيق مزاعم حول مستشفيات الشفاء وناصر وحمد، حيث عجز جيش الاحتلال عن إثبات وجود أنفاق أو نشاطات عسكرية.

واختتم المكتب بيانه بالتأكيد أن هذه الأكاذيب لن تُخفي جريمة الاحتلال الكبرى وهي استهداف المنظومة الصحية وارتكاب جرائم حرب ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين والمرافق المدنية والحيوية.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية، زعمت اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية عثرت على جثمان يُعتقد أنه يعود لمحمد السنوار، شقيق القائد العام لحركة حماس يحيى السنوار، وذلك داخل أحد الأنفاق في قطاع غزة.