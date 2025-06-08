مسؤولون روس: لا نزال بانتظار نقل جثامين 1212 جنديًا أوكرانيًا

موسكو - (د ب أ)

قال مسؤولون روس إنهم لا يزالون بانتظار نقل جثامين 1212 جنديا أوكرانيا سقطوا في المعارك، حيث يجري حفظ الجثث في شاحنات مبردة قرب الحدود المشتركة، مطالبين الجانب الأوكراني باستلامها.

وقال ممثل وزارة الدفاع الروسية، ليفتنانت جنرال ألكسندر زورين، لوسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، إن الجانب الروسي ينتظر إعلانا عبر القنوات الأوكرانية بشأن ما إذا كان سيتم تنفيذ "العملية الإنسانية" أم سيتم تأجيلها حتى الأسبوع المقبل.

وأضاف الجنرال الروسي: "نحن مستعدون لتسليم أكثر من ستة آلاف جثة في قوافل، عن طريق النقل البري والسكك الحديدية".

وعرض التلفزيون الروسي الحكومي شاحنات بيضاء تابعة لوزارة الدفاع المدني على طريق مزدحم أثناء نقلها الجثامين ضمن عملية التسليم المخطط لها.

ونشر زورين مقطع فيديو، عبر قناة وزارته على تطبيق تليجرام أمس السبت، يظهر شاحنات مبردة محملة بأكياس تحتوي على رفات الجنود الأوكرانيين.

وتساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مستشهدة بـ "زورن"، عبر قناتها على تليجرام، عما إذا كان قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "شخصيا بعدم استلام جثث الأوكرانيين"، أم أن "أحدا من الناتو منعه من ذلك".

من جانبها، قالت السلطات الأوكرانية إن الخطط التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات المباشرة في إسطنبول يوم الإثنين تسير وفقا لما هو مقرر، رغم ما وصفه رئيس الاستخبارات الأوكرانية، كيريلو بودانوف، بمحاولات روسية لـ"فرض شروط أحادية الجانب في عملية التبادل"، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقال بودانوف في بيان عبر تيليجرام اليوم الأحد: "نحن نلتزم بدقة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول. من ومتى وكيف يتم التبادل لا ينبغي أن يكون قرارا أحاديا من طرف ما. يجري حاليا الإعداد بدقة، والضغط والتلاعب غير مقبولين في هذا السياق".

وأضاف البيان: "من المقرر أن تبدأ أنشطة إعادة الجثث استنادا إلى نتائج المفاوضات في إسطنبول الأسبوع المقبل، وتم إبلاغ الأشخاص المخولين بذلك يوم الثلاثاء. كل شيء يسير حسب الخطة، رغم الحملة الإعلامية القذرة للعدو".

وكانت روسيا وأوكرانيا قد تبادلتا الاتهامات يوم السبت بشأن تعريض خطة تبادل جثامين ستة آلاف جندي قتلوا خلال المعارك للخطر، وهي الخطة التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات في إسطنبول، والتي لم تُحرز أي تقدم يُذكر بشأن مسار إنهاء الحرب.

ونشر رئيس سلطات الاحتلال في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة زابوريجيا الأوكرانية، يفجيني باليتسكي، عبر قناته على تطبيق تليجرام، البيانات الشخصية وأماكن وفاة الجنود القتلى.

وذكرت تقارير أن العديد منهم لقوا حتفهم في منطقة كورسك الروسية، حيث سيطرت القوات الأوكرانية على عشرات البلدات في أغسطس من العام الماضي.

وأعلنت روسيا تكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة خلال العملية العسكرية لاستعادة المنطقة.

وتم الاتفاق على إعادة الجثث وتبادل جديد للأسرى يشمل 1200 أسير من كل جانب خلال محادثات مباشرة عقدها ممثلون عن كييف وموسكو في إسطنبول في بداية يونيو الجاري.

لكن لم يتضح بعد موعد تنفيذ تبادل الأسرى، الذي كان من المتوقع أصلا إجراؤه خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.