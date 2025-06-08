وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدث مع إيلون ماسك "ولا أعتقد أنه ينوي ذلك".

وأضافت ليفيت، "من المؤسف أن إيلون ماسك بعد عودته إلى شركاته بدأ في انتقاد مشروع قانون الموازنة الذي كان داعمًا له"، مشيرة إلى أنها لم تكن موجودة حينما وقع الخلاف بين إيلون ماسك ووزير الخزانة سكوت بيسنت في البيت الأبيض "لكن لا يمكن وصفه بالشجار بالأيدي".

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن المسؤول السابق في البيت الأبيض، ستيفن بانون، عن وقوع شجار جسدي حاد بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في أبريل الماضي، في البيت الأبيض.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، فقد اندلع الشجار بعد أن عرض الرجلان على ترامب خططًا مختلفة تتعلق بدائرة الإيرادات الداخلية، إذ أيد ترامب في النهاية خطة بيسنت.

وقال ستيفن بانون، إن ماسك وبيسنت غادرا الاجتماع وهما يتبادلان الشتائم والإهانات، إذ انتقد بيسنت محاولة ماسك خفض الإنفاق الفيدرالي بقيمة تريليون دولار، قائلًا له: "أنت محتال. أنت محتال تمامًا".

وفي وقتٍ سابق، انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي تبناه الرئيس دونالد ترامب، قائلًا إنه "لا يطيق" هذا التشريع، ووصفه بأنه "بشع ومثير للاشمئزاز".

ويتضمن مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب في مايو الماضي، إعفاءات ضريبية تقدر بـ تريليونات الدولارات، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب السماح للحكومة الأمريكية باقتراض المزيد من الأموال.

وفيما يتعلق بالمحادثات الجارية مع الصين، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن المحادثات التجارية مع الصين في لندن غدًا ستضع مصالح العمال والمصانع الأمريكية أولًا.

وتابعت ليفيت: "نراقب مدى التزام الصين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف ونأمل بالمضي قدمًا في تنفيذه".