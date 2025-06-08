إسرائيل تزعم اغتيال قيادي في حماس نهاية مايو الماضي

تل أبيب - (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال مقاتل من حماس، كان قد تسلل إلى كيبوتس رعيم وهاجم مهرجان نوفا القريب خلال الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 خلال عملية "طوفان الأقصى"، وذلك في غارة جوية منذ أكثر من أسبوع.

وكان عرفات دياب عضوا في كتيبة الشيخ رضوان التابعة لحماس، والمعروفة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي باسم كتيبة الفرقان، وكان أيضا قائدا لمركز شرطة تديره حماس في قطاع غزة، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قد تم اغتيال دياب، الذي هاجم كيبوتس رعيم وحفل نوفا في 7 أكتوبر، في 31 مايو الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف العشرات من عناصر حماس في غارات جوية نفذتها الفرقة الـ 98 خلال عمليات في خان يونس الواقعة جنوبي غزة أمس السبت.

وقال جيش الاحتلال إن قصفا نفذه فوج المدفعية الـ 282 في جباليا الواقعة شمالي غزة، أسفر عن استشهاد عدد من العناصر في مركز قيادة، مرفقا مقطع فيديو للحادث.

وأضاف الجيش أن العشرات من الأهداف الأخرى، بما في ذلك مستودعات أسلحة، وأنفاق، وعناصر، تم استهدافها في غارات جوية أمس السبت.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في الأول من الشهر الجاري أن رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي إيال زامير أمر بتوسيع الهجوم البري إلى مناطق إضافية من قطاع غزة.

وقال زامير إن الهجوم سيستمر حتى "عودة جميع أسرانا والقضاء على قدرات حركة حماس على الحكم وجناحها العسكري".

وأضاف زامير أن حماس تخسر الآن سيطرتها على قطاع غزة.