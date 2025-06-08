إيران: سننشر وثائق استخباراتية تتعلق بمنشآت إسرائيل النووية قريبًا

طهران - (د ب أ)

أعلن وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب عن تمكن إيران من الحصول على مجموعة كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة، بما في ذلك الخطط والمنشآت النووية في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن هذه الوثائق ستُنشر قريبًا.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن الوزير الإيراني قوله إن الوثائق التي تم الحصول عليها من "الكيان الصهيوني" تتعلق بمنشآته النووية.

وأضاف: "هذه الوثائق ستعزز القوة الهجومية للبلاد" مؤكدا أن "الوثائق النووية الكاملة قد تم الحصول عليها ونقلها، بالإضافة إلى وثائق تتعلق بالولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى، مما يعزز القوة الهجومية للبلاد".

وأشار وزير الاستخبارات إلى أن "عملية واسعة وشاملة ومعقدة تم التخطيط لها، وقد بدأت هذه العملية من خلال النفوذ وجذب الموارد وزيادة الوصول إلى هذه الموارد، مما أتاح لنا اليوم، بفضل الله، أن نحصل على كنزًا مهمًا".

وذكر خطيب أنه كما أن هذه الوثائق مهمة، فإن طريقة نقلها أيضًا مهمة. وقال: "نحن نحمي هذه الوثائق وطريقة نقلها، وكما استغرقنا الوقت في الإعلان عن الوصول إلى هذه الوثائق لضمان نقلها بأمان إلى البلاد، سنحمي أيضًا طرق النقل، ولن نعلن عنها قريبًا، لكننا سننشر الوثائق قريبا".

وأفادت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) بأن إسرائيل، التي يجعلها برنامجها النووي غير المعلن الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك قنابل نووية، لم تعترف أن تكون أي عملية إيرانية من هذا القبيل قد استهدفتها، رغم أنه قد تم القبض على إسرائيليين يُزعم أنهم تجسسوا لصالح طهران خضم حرب إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ومن جهة أخرى، من المحتمل أن تواجه إيران هذا الأسبوع إدانة من مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية الأسئلة المستمرة حول برنامجها، حسب ما ذكرته وكالة (أ ب).

وقالت وكالة (أ ب) إن إيران أشارت أيضا إلى أنها سترفض اقتراحا من جانب الولايات المتحدة بعد خمس جولات من المفاوضات حول برنامجها النووي، مما يمهد الطريق لتصعيد محتمل أيضا في هذه الأزمة المستمرة فترة طويلة.