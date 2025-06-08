وزير الدفاع الأمريكي: من يسمح بحرق مدينته مختل عقليًا

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، تعليقًا على احتجاجات كاليفورنيا، إن "الذي يسمح بحرق مدينته ومهاجمة قوات إنفاذ القانون مختل عقليًا".

وأضاف هيجسيث، "هناك مساحة واسعة للاحتجاج السلمي لكن لا تسامح مع مهاجمة رجال الشرطة الفيدرالية الذين يؤدون عملهم".

وأفاد وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الأحد، بأن وزارة الدفاع مستعدة لإعلان تعبئة مشاة البحرية لفرض الأمن، إذا استمر العنف، في مدينة لوس أنجلوس.

وقال هيجسيث، على حسابه بمنصة "إكس": "تقوم وزارة الدفاع بتعبئة الحرس الوطني على الفور لدعم إنفاذ القانون الاتحادي في لوس أنجلوس.. وإذا استمر العنف فسيتم أيضًا تعبئة مشاة البحرية الذين في الخدمة في قاعدة كامب بندلتون، وهم على أهبة الاستعداد".

وتشهد مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا احتجاجات واسعة بدأت بعد ظهر أول أمس الجمعة. والسبت اشتبك أفراد الأمن مع المحتجين في مواجهات متوترة بمنطقة باراماونت جنوب شرقي لوس أنجلوس، حيث شوهد أحد المحتجين يلوح بالعلم المكسيكي وغطى بعضهم أفواههم بأقنعة تنفس.