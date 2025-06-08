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السفينة "مادلين": نتعرض لتشويش كبير على "جي بي إس"

05:41 م الأحد 08 يونيو 2025

السفينة مادلين

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وكالات

قالت مصادر من السفينة "مادلين" المتجهة إلى ساحل قطاع غزة، إنها تتعرض لتشويش كبير على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" وشبكة الهاتف.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن تل أبيب لن تسمح لأي جهة "باختراق" الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، متعهدًا بمنع وصول سفينة المساعدات التي تحمل اسم "مادلين" إلى شواطئ قطاع غزة.

وأبحرت السفينة التي تُقل ناشطة المناخ السويدية الشهيرة جريتا تونبرج وعددًا من النشطاء الأوروبيين، قبل نحو 7 أيام، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي بيانه، قال كاتس، إن الحصار البحري المفروض على غزة "إجراء أمني ضروري" لمنع ما وصفه بـ"تسلح حركة حماس"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع أي محاولة لاختراق هذا الحصار باعتبارها "تهديدًا أمنيًا".

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