روسيا تشنّ أضخم هجوم مسيّر على خاركيف

(بي بي سي)

قال مسؤولون أوكرانيون إن مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد، تعرّضت لهجوم واسع شنّته روسيا باستخدام طائرات مسيّرة وقاذفات، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين.

وفي الجنوب، قُتل شخصان آخران في هجمات روسية على مدينة خيرسون، بحسب السلطات المحلية.

وأوضح رئيس بلدية خاركيف، إيغور تيريخوف، أن الهجوم الذي وقع ليل الجمعة استخدم فيه 48 طائرة مسيّرة، وصاروخان، وأربع قنابل انزلاقية.

وأشار إلى أن قنابل إضافية أُسقطت السبت أيضاً.

وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق أن موجة الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، التي شملت مناطق متفرّقة من أوكرانيا ليلة الخميس، جاءت رداً على "هجمات إرهابية نفذها نظام كييف"، في إشارة إلى استهداف منشآت روسية، بينها بُنى تحتية للسكك الحديدية وقواعد جوية، نهاية الأسبوع الماضي.

وشهدت خاركيف أضراراً واسعة، إذ طال القصف 18 مبنىً سكنياً و13 منزلاً آخر، وفق ما أعلنته السلطات.

وأشار الحاكم أوليه سينيهوبوف إلى أن منشأة صناعية مدنية أُصيبت بـ 40 طائرة مسيّرة، وصاروخ، وأربع قنابل، مضيفاً أن هناك احتمالاً لوجود أشخاص تحت الأنقاض.

وفي هجوم آخر مساء السبت، باستخدام القنابل الانزلاقية مجدداً، قُتل شخص آخر وأصيب ما لا يقل عن 18 آخرين، بحسب رئيس البلدية.

ودعا نائب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، الحلفاء إلى زيادة الضغط على موسكو واتخاذ خطوات إضافية لـ"تعزيز أوكرانيا" رداً على التصعيد الروسي.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت مقتل 6 أشخاص وإصابة 80 آخرين في مختلف أنحاء البلاد، نتيجة هجوم روسي واسع ليلة الخميس، استخدمت فيه أكثر من 400 طائرة مسيّرة ونحو 40 صاروخاً.

وفي تطور منفصل، قدّمت موسكو وكييف روايات متضاربة بشأن توقيت تنفيذ صفقة تبادل أسرى اتُفق عليها في وقت سابق.

زيلينسكي يصف قصف خاركيف بالإرهاب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الضربات الروسية على خاركيف "لا تحمل أي معنى عسكري"، واصفاً إياها بأنها "إرهاب خالص".

واتهم نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "يشتري الوقت لمواصلة الحرب"، داعياً إلى "زيادة الضغط" لوقف الهجمات.

وكانت جولة محادثات مباشرة جديدة بين الجانبين قد عُقدت هذا الأسبوع في إسطنبول، واتفق خلالها الطرفان على تبادل جميع السجناء المرضى والمصابين بجروح خطيرة، إضافة إلى السجناء دون سن الخامسة والعشرين، وجثامين 12 ألف جندي.

لكن كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، قال السبت إن أوكرانيا "أرجأت بشكل مفاجئ قبول الجثامين وتبادل السجناء إلى أجل غير مسمى".

وأضاف أن أكثر من ألف جثمان لجندي أوكراني نُقلت إلى نقطة تبادل متفق عليها، لكن الجانب الأوكراني لم يحضر.

وأوضح ميدينسكي أنه تم كذلك تسليم أوكرانيا قائمة تضم 640 سجيناً "لبدء التبادل"، بحسب منشور له على مواقع التواصل.

في المقابل، ردّ المسؤولون الأوكرانيون بغضب على هذه التصريحات، قائلين إن "على روسيا أن تتوقف عن الألاعيب القذرة".

وجاء في بيان صادر عن مكتب التنسيق الأوكراني لشؤون الأسرى أن تصريحات موسكو "لا تتطابق مع الواقع ولا مع الاتفاقات السابقة".

وأوضح المكتب أن الطرفين عملا خلال الأسبوع الماضي على التحضير لعملية التبادل، واتهم روسيا بعدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها.

وأشار البيان إلى أن أوكرانيا سلّمت قوائم المعتقلين وفق الفئات المحددة في الاتفاق، بينما قدّمت روسيا "قوائم بديلة لا تتماشى مع الإطار المتفق عليه".

أما بخصوص إعادة جثامين القتلى، فقال الجانب الأوكراني إن الاتفاق تم بالفعل، لكن لم يُحدد موعد للتنفيذ، مضيفاً أن روسيا اتخذت "خطوات أحادية لم يُنسَّق بشأنها".

وكانت الضربات الجوية الروسية الأخيرة قد جاءت بعد تفجيرات استهدفت خطوط السكك الحديدية في غرب روسيا، وأسفرت – بحسب تقارير – عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من مئة.

كما استهدفت طائرات مسيّرة أوكرانية طائرات حربية استراتيجية في أربع قواعد جوية داخل العمق الروسي، وقال جهاز الأمن الأوكراني (SBU) إن ما لا يقل عن 40 طائرة روسية تضررت خلال "عملية شبكة العنكبوت" التي نُفذت الأحد الماضي.

ترامب يعلّق على تصعيد موسكو وأوكرانيا تكشف تفاصيل هجومها بالطائرات المسيّرة

قالت أوكرانيا إنها نفّذت هجومها الأخير داخل الأراضي الروسية باستخدام 117 طائرة مسيّرة، جرى تهريبها مسبقاً إلى الداخل الروسي، حيث أُخفيت داخل مقصورات خشبية مُثبّتة على شاحنات، ومغطّاة بأسقف قابلة للفصل يتم التحكم بها عن بُعد.

وبحسب الرواية الأوكرانية، نُقلت تلك الشاحنات إلى مواقع قريبة من القواعد الجوية الروسية بواسطة سائقين "يبدو أنهم لم يكونوا على علم بمحتوياتها"، ثم جرى إطلاق المسيّرات لاحقاً عن بُعد.

وفي يوم السبت، نشرت أوكرانيا تسجيلاً مصوراً جديداً يُظهر رحلة كاملة لإحدى الطائرات المسيّرة، من لحظة انطلاقها وحتى تنفيذ الهجوم.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن "الأوكرانيين منحوا بوتين سبباً ليقصفهم بقوة الليلة الماضية"، في إشارة إلى الهجمات الروسية المكثفة الأخيرة.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال له في مكالمة هاتفية "بلهجة حازمة" إن موسكو "ستضطر إلى الرد" بعد الهجمات الأوكرانية على قواعدها الجوية.

وتواصل روسيا غزوها واسع النطاق لأوكرانيا، الذي بدأ في فبراير/شباط 2022. وتسيطر حالياً على نحو 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها في عام 2014 عقب الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لموسكو.

ورغم جولات المحادثات السابقة، لم تُفضِ أي منها إلى وقف لإطلاق النار. ولا يزال الطرفان متباعدين بشأن كيفية إنهاء الحرب؛ إذ تطالب كييف بوقف فوري وغير مشروط للقتال كخطوة أولى، وهو مطلب ترفضه موسكو بشكل متكرر.