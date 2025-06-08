الكويت: هبوط طائرة بسلام بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها

الكويت - (د ب أ)

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأحد، أنه أثناء رحلة طيران الخليج المتجهة إلى دولة الكويت في رحلتها المجدولة، ورد بلاغ يفيد بوجود قنبلة على متن الطائرة.

وقد تم التعامل مع البلاغ فورًا وفق الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة في مطار الكويت الدولي، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، حيث هبطت الطائرة بسلام، وتم تنفيذ الخطط الأمنية المقررة للتعامل مع مثل هذه البلاغات وتم إنزال جميع الركاب من الطائرة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران عبدالله الراجحي أن جميع الركاب بصالة منعزلة يتمتعون بصحة وسلامة، ولا يوجد أي أثر سلبي ناتج عن الرحلة.

وأوضح أن جميع الركاب يخضعون حاليًا للإجراءات الأمنية المتبعة، بالتعاون بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الطاقم والمطار، والتحقق من خلو الطائرة من أي تهديد محتمل ولم تتأثر الرحلات المجدولة في مطار الكويت الدولي وتواصل الإدارة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، متابعة الموقف واستكمال الإجراءات وفق الأنظمة والبروتوكولات المعمول بها لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة وأنه جرى التحفظ على المتسبب في هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات الأمنية بشأنه.

واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن الإدارة تشيد بتعاون جميع الجهات ذات الصلة، وتؤكد التزامها الدائم بالحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الجوية في دولة الكويت.