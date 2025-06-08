إسرائيل تزعم التعرف على جثمان محمد السنوار

(وكالات)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه تم التعرف رسميًا على جثمان محمد السنوار، الشقيق الأصغر للقائد السابق حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وذلك بعد أسابيع من عملية عسكرية إسرائيلية استهدفت مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبحسب مزاعم موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، فإن العملية الاستخباراتية المعقدة، التي استهدفت بنية تحتية لحماس تقع تحت المستشفى، أسفرت عن انتشال عدة جثث، بينها جثة السنوار الذي كان يشغل دورًا قياديًا بارزًا في الجناح العسكري للحركة.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن عملية التعرف على هوية محمد السنوار اكتملت مؤخرًا، بعد أن عُثر على رفاته ضمن مجموعة جثث أُخرجت من نفق تحت المستشفى الأوروبي بحسب ما يزعم، يُعتقد أن قادة كبارًا في حماس استخدموه كمركز قيادة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد كشفت أمس أن القوات عثرت على جثة يُرجّح أنها تعود للسنوار، إلى جانب نحو 10 جثث أخرى لرجال من المقاومة، وذلك في إطار عملية خاصة يجريها الجيش في الموقع ذاته.

ووفقًا لموقع "واي نت"، فإن العملية التي قادت إلى هذا الاكتشاف نُفذت بمشاركة الفرقة 36 من الجيش الإسرائيلي، وبدعم من طائرات مقاتلة، إلى جانب التنسيق الكامل مع جهاز الأمن العام (الشاباك).