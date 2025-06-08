روسيا: لا نزال ننقل جثامين 1212 جنديا أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

قال مسؤولون روس إنهم لا يزالون بانتظار نقل جثامين 1212 جنديا أوكرانيا سقطوا في المعارك، حيث يجري حفظ الجثث في شاحنات مبردة قرب الحدود المشتركة، مطالبين الجانب الأوكراني باستلامها.

وقال ممثل وزارة الدفاع الروسية، ليفتنانت جنرال ألكسندر زورين، لوسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، إن الجانب الروسي ينتظر إعلانا عبر القنوات الأوكرانية بشأن ما إذا كان سيتم تنفيذ "العملية الإنسانية" أم سيتم تأجيلها حتى الأسبوع المقبل.

وأضاف الجنرال الروسي "نحن مستعدون لتسليم أكثر من ستة آلاف جثة في قوافل، عن طريق النقل البري والسكك الحديدية".

وعرض التلفزيون الروسي الحكومي شاحنات بيضاء تابعة لوزارة الدفاع المدني على طريق مزدحم أثناء نقلها الجثامين ضمن عملية التسليم المخطط لها.

ونشر زورين مقطع فيديو، عبر قناة وزارته على تطبيق تليجرام أمس السبت، يظهر شاحنات مبردة محملة بأكياس تحتوي على رفات الجنود الأوكرانيين.