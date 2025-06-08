إسرائيل تتعهد بمنع وصول السفينة "مادلين" إلى ساحل غزة

(وكالات)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن تل أبيب، لن تسمح لأي جهة باختراق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، متعهدا بمنع وصول سفينة المساعدات التي تحمل اسم "مادلين" إلى شواطئ قطاع غزة.

وأبحرت السفينة التي تُقل ناشطة المناخ السويدية الشهيرة جريتا تونبرج وعددًا من النشطاء الأوروبيين، قبل نحو 7 أيام، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي بيانه، قال كاتس، إن الحصار البحري المفروض على غزة "إجراء أمني ضروري" لمنع ما وصفه بـ"تسلح حركة حماس"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع أي محاولة لاختراق هذا الحصار باعتبارها "تهديدًا أمنيًا".

وأبحرت "مادلين"، أبحرت قبل أسبوع من سواحل صقلية الإيطالية، في إطار حملة يقودها تحالف "أسطول الحرية"، وهو تحالف مدني دولي يسعى إلى تسليط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في غزة وكسر الحصار المفروض منذ أكثر من 17 عامًا.

وتقلّ السفينة 12 ناشطًا من جنسيات أوروبية، بينهم جريتا تونبرج التي اشتهرت بحملاتها العالمية من أجل العدالة المناخية، بالإضافة إلى ريما حسن، النائبة في البرلمان الأوروبي عن فرنسا، وهي من أصول فلسطينية، وكانت قد مُنعت سابقًا من دخول إسرائيل على خلفية مواقفها المنتقدة لسياسات الاحتلال.

وأكد النشطاء، في بيان صادر عن الحملة، أنهم يعتزمون الدخول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة اليوم الأحد، في مهمة وصفوها بـ"السلمية والإنسانية"، تهدف إلى إيصال مساعدات رمزية وتوجيه رسالة تضامن مع السكان المحاصرين في القطاع.